2020/11/12 | 13:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قطعات قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي متمثلة بالألوية (١٣، ١٧،١٨ ،١٩،٣٧) بالإضافة لحشد محافظة الانبار ومفارز المديريات والمعاونيات الساندة ف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية للحشد الشعبي والجيش غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية للحشد الشعبي والجيش غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).