القبض على عصابة خطيرة للمخدرات في ميسان

2020/11/12 | 13:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 6 متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في محافظة ميسان.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريقا للعمل المختص، حيث تم إلقاء القبض عليهم في مركز محافظة ميسان وبالجرم المشهود وبحوزتهم كمية …

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