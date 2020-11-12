نمط القصيدة - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة السابعة والعشرون من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/11/12 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي يقول راينر ماريا ريلكه: " القصيدة الطويلة عبارة عن تجارب عميقة ومتنوعة وكثيرة وخبرات إنسانية واسعة تتجسد في قصيدة شعرية طويلة".3.



ما نمط قصيدتك الطويلة وفق الأغراض الشعرية التي تناولتها ؛ أهي :قصيدة غزل عفيفة أم صريحة .أم قصيدة مدح لمميزات شخص والإعلاء من شأنه؟ أخبر جمهورك وجمهورنا عن فحوى القصيدة.مطلعها كما شاهدناه وسمعناه في لقائك مع قناة الرافدين تقول فيه:

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