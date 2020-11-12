رأيُ مُقاطِعٍ للانتخابات.. - سعود قبيلات

2020/11/12 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_قبيلات لم أشارك في الانتخابات النيابيَّة، بأيِّ شكلٍ من الأشكال، منذ العام 1993.



ومنذ ذاك، تعاملتُ مع يوم الانتخابات كيوم عطلةٍ إضافيّ يمكن استغلاله بما هو نافع وممتع.بالطَّبع، لم يكن لمقاطعتي أيّ تأثير على سير العمليّة الانتخابيّة؛ لكن المقاطعة تجعلني منسجماً مع نفسي وراضياً عن موقفي.



وبالمقابل، فما الدَّور الَّذي يحصل عليه الَّذين يشاركون في الانتخابات..



سوى مساهمتهم في منح هذه العمليّة الزَّائ ......





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