ليوناردو دافنشي ( 1452 م. - 1519 م.) - غازي الصوراني

2020/11/12 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني ولد ليوناردو دافينشي في مدينة أنجيانو/ ايطاليا، كان رسامًا، مهندسًا، عالم نبات، عالم خرائط، جيولوجيًا، موسيقيًا، نحاتًا، معماريًا وعالمًا إيطاليًا مشهورًا، ولأنه كان رجلًا عبقريًا ذا موهبة عالمية في عصر النهضة فقد جسد روح عصره كاملًا، واستحق أن يوصف بانه كان موسوعياً ينتمي إلى عصر النهضة.كان دافنشي ، بمثابة التجسيد الإنساني المثالي لعصر النهضة، وكثيرًا ما وُصف ليوناردو باعتباره رمزٌ لرجل ع ......





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