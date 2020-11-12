2020/11/12 | 13:50 - المصدر: عين العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت: انتخابات العراق المقبلة ستكون تاريخية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السياسية
الخميس 12 نوفمبر 2020 | 01:41 مساءً | عدد القراءات : 12
بلاسخارت: انتخابات العراق المقبلة ستكون تاريخية
بلاسخارت: انتخابات العراق المقبلة ستكون تاريخية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت: انتخابات العراق المقبلة ستكون تاريخية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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