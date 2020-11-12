بيان من الاتصالات بشأن توثيق الصفحات على

2020/11/12 | 13:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت شروطًا للتوثيق (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وضعت وزارة الاتصالات، عددًا من الشروط لتوثيق الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بتوجيه من وزير الاتصالات أركان الشيباني وبمتابعة مباشرة، تؤكد الوزارة على توفر عددًا من الشروط لتوثيق صفحات "فيسبوك" على منصات التواصل الاجتماعي للراغبين من مؤسسات الدولة والشخصيات العامة لتكون صفحات رسمية معتمدة لدى الوزارة".

وأضاف البيان، أن الشروط هي:

1-التأكد من تفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحساب (two factor Authentication).

2- إكمال جميع المعلومات المطلوبة من قبل فيسبوك الخاصة بالصفحة.

3- احتواء الصفحة على موقع الكتروني رسمي وبريد الكتروني.

4- احتواء الصفحة على حساب باسم الشخصية المراد توثيق صفحتها كمدير على الصفحة (Admin).

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