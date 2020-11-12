نائب: ضرورة توصل بغداد واربيل الى اتفاق سريعا

2020/11/12 | 13:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد شيروان ميرزا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الخميس، على ضرورة توصل حكومتي الاقليم والاتحادية الى اتفاق باسرع وقت، لافتا الى ان مشروع الموزانة المالية لعام 2021 يصل المجلس قريبا.

واوضح شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان حكومة اقليم كوردستان عليها الاسراع لاتفاق مع بغداد لكي تستطيع الاستفادة من قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب صباح الخميس.

واضاف: ان الاقليم عليه ابداء حسنة النيبة لتجاوز مشكلة كبيرة مع قرب وصول مشروع الموازنة المالية لعام 2021 الى مجلس النواب، مشيرا الى ان النواب الكورد بذلوا جهودا كبيرة مع الكتل الشيعية بشأن مبلغ " 320 مليار دينار" الذي ترسله بغداد ، لكن عدم توصل حكومتي الاقليم والاتحادية خلال السنتين الماضيتين، انعكس سلبا على المناقشات.

وبين، ان خالد شواني وزير الاقليم لشؤون بغداد ، شارك في اجتماع اللجنة المالية النيابية، كاشفا عن استعداد الاقليم تنفيذ فقرات اتفاق بغداد واربيل في الشهر العاشر من العام الجاري، حول تسليم النفط وارسال مبلغ يتجاوز 320 مليار دينار.

واكد ان حكومة اقليم كوردستان عليها الاسراع بالاتفاق مع الحكومة المركزية للاستفادة من قانون الاقتراض، بخلافه، يواجه الاقليم مشاكل كبيرة مع قرب وصول الموازنة المالية لعام 2021 الى مجلس النواب، لافتا الى ان حكومة الاقليم تستطيع التباحث مع شركة تسويق النفط " سومو"، لتسليم نفطه بشكل يومي ووفق امكانياتها، لان الكرة الان بملعب الحكومة، بضرورة الانتقال بالنفط من نقمة الى نعمة لشعب كوردستان.

PUKmedia خاص‌

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