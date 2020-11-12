2020/11/12 | 13:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

محكمة جنح الحلة تحكم على محافظ بابل السابق، كرار العلاق، بالحبس لمدة 3 اعوام، على خلفية إضراره عمداً بالمال العام، بأكثر من 14 مليار دينار.

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