طيران الإمارات تخسر 3.4 مليار دولار لاول مرة منذ ثلاثة عقود

2020/11/12 | 14:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} كشفت شركة طيران الإمارات تسجيلها خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار بحسب نتائجها نصف السنوية، في أول خسائر لأكبر مجموعة نقل جوي في الشرق الأوسط، منذ ثلاثة عقود، بسب تداعيات كورونا".

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