متحدث باسم الحلبوسي: صرف الرواتب في اليومين المقبلين

2020/11/12 | 14:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن شاكر حامد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي انه سيتم صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين.

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