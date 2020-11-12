الإعلام الأمني تعلن إجراء عمليات تفتيش في مناطق بديالى وسامراء

2020/11/12 | 14:18 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 37 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت خلية الإعلام الأمني، الخميس، اجراء عمليات تفتيش في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وذكرت الخلية الاعلام الامني في بيان، اليوم، 12 تشرين الثاني 2020، أن" القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى من خلال فرقة المشاة الخامسة ومديرية شرطة ديالى، نفذت واجبا لدهم وتفتيش المناطق والقرى الاتية (قرية زبيدات - قرية أم الكطن - قرية أبو تينة - قرية جميل الخضير - قرية البيجات - قرية الخوالص - قرية خليل الحسناوي – منطقة سرياتة - قرية خراب - قرية الصوكعة - قرية النقيب - قرية البياع - قرية ابراهيم المذكور)".

وأضاف البيان أن" العملية تهدف لإلقاء القبض على الإرهابيين وتدمير أوكارهم وفرض الأمن والاستقرار فيها".

وأوضح أن" قيادة عمليات سامراء من خلال لواء مغاوير القيادة وسرية المشاة الالية و لواء 41 ( حشد شعبي) والقطعات الملحقة بها وباسناد طيران الجيش شرعت بواجب دهم وتفتيش منطقة تل الذهب الى منطقة المزاريع لغرض القاء القبض على المطلوبين وافشال نواياهم باستهداف القطعات الامنية والمواطنين وفرض سلطة القانون".

وتابع البيان أن" الواجب أسفر عن العثور على وكر لعصابات داعش الارهابي في منطقة تل الذهب يحتوي على (23) قنبرة هاون 60 ملم و3 صواريخ SBG9 وحشوتي رمانة حرارية و صمام مدفع 57 - وعبوة بلاستيكية C4 20 وعبوة ناسفة وقد تم تفجيرها من قبل مفرزة هندسة الميدان من دون حادث يذكر ".

ر.إ

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