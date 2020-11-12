الرئيس الأميركي الجديد المشترىٰ - رضي السماك

2020/11/12 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك أجرت صحيفة " نيويوركر " قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الاميركية حواراً مع المفكر اليساري نعوم تشومسكي وبدا فيها شديد الحنق والسخط على الرئيس الفاشل دونالد ترامب ، ووصفه بأنه " أسوأ مجرم في تاريخ البشرية " وأن الولايات المتحدة في عهده بعيدة كل البعد عن الديمقراطيات الغربية ، ولم يتردد عن تأييد التصويت لمنافسه جو بايدن .



وفي الواقع لم يكن هذا فقط موقف المفكر اليساري المعروف بانتقاداته للديمق ......





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