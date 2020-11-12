الرئيس الأميركي الجديد المشترىٰ - رضي السماك

#رضي_السماك أجرت صحيفة " نيويوركر " قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الاميركية حواراً مع المفكر اليساري نعوم تشومسكي وبدا فيها شديد الحنق والسخط على الرئيس الفاشل دونالد ترامب ، ووصفه بأنه " أسوأ مجرم في تاريخ البشرية " وأن الولايات المتحدة في عهده بعيدة كل البعد عن الديمقراطيات الغربية ، ولم يتردد عن تأييد التصويت لمنافسه جو بايدن .
وفي الواقع لم يكن هذا فقط موقف المفكر اليساري المعروف بانتقاداته للديمق ......
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