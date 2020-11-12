الثورة والثورة المضادة في ألمانيا وصعود النازية - أحمد سعيد

2020/11/12 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_سعيد تعتبر ثورة نوفمبر وانتفاضة سبارتكوس في ألمانيا وما تبعها من أحداث وتأسيس جمهورية فايمار في ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة كأثر مباشر لهزيمة ألمانيا القيصرية الاستعمارية في الحرب العالمية الأولى من أهم الأحداث المفصلية في تاريخ ألمانيا الحديث.



بعد نجاح الثورة البلشفية في روسيا كانت الأنظار تتجه إلى ألمانيا بترقب بينما يشي كل شيء بثورية اللحظة وإمكانية انضمام ألمانيا إلى كتيبة الثورة الشيوعية.

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