بصدد رؤية عقلانية للصراع العربي الصهيوني - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/12 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: ما هو رأيك بالخطاب التقاطبي السائد في الصراع العربي الصهيوني الذي يجاهر فيه كل طرف برغبته في إفناء الآخر بشكل أو بآخر؟مصعب قاسم عزاوي: في المقام الأول القاعدة التاريخية المنطقية بأن «العنف يعيد إنتاج نفسه بأشكال وتلاوين أكثر عنفاً» صحيحة في كل موضع وزمان.



و لغرض الوضوح المنهجي غير القافز فوق حقائق التاريخ لا بد ......





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