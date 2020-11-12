مجلس القضاء: إنجاز 'نظام ادارة القضايا' ألكترونياً

2020/11/12 | 14:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الاعلى، نقلة نوعية من خلال إنجاز (نظام ادارة القضايا) ألكترونياً.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الخميس: أن "قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الاعلى حقق نقلة نوعية كبيرة ومؤثرة في إدارة الدعاوى القضائية عبر إنجاز (نظام ادارة القضايا) والذي يحول العمل الورقي الى الكتروني في جميع محاكم البداءة في استئنافي الرصافة والكرخ.

وأضاف: أن ثمرة هذا النظام تكمن بتطبيق (متابعة القضايا) انطلاقا من خدمة المواطن الذي يخفف العبىء عن كاهله ويقلص الاجراءات الروتينية وعدم مراجعته المحكمة وبالامكان الاستفسار عن الدعوى الخاصة به من خلال التطبيق الموجود على منصتي اب ستور ومتجر غوغل بلي، أو عبر الروابط التالية:

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PUKmedia اعلام مجلس القضاء الأعلى‌

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