الصور.. اتلاف 5000 آلاف مسدس تركي في اربيل

2020/11/12 | 14:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلفت مديرية آسايش اربيل يوم الخميس، 5000 آلاف مسدس تركي مهرب الى المحافظة.

واوضح البرلماني هاوري ملا ستار عضو لجنة الداخلية والامن والمجالس المحلية، في برلمان كوردستان لـPUKmedia: ان الكمية كبيرة، ومن الصعوبة تهريبها الى داخل اقليم كوردستان دون اشتراك اشخاص اخرين، موضحا، ان برلمان كوردستان سبق ان صادق على قانون حظر ادخال جميع المواد عبر التهريب، متسائلا عن مدى التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ فقراته.

واضاف: ان تهريب السلاح داخل اقليم كوردستان له مخاطر كبيرة على المجتمع، ابسطها اللجوء الى السلاح لحل المشاكل دون امتلاك حاملي الاسلحة رخصة قانونية.

وكانت مديرية الآسايش في اربيل قد اعلنت اليوم، عن اتلاف 5000 آلاف مسدس تركي، دون ذكر تفاصيل دخول الكمية الى اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص‌

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