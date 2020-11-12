الحشد الشعبي يعيد تأهيل مدرسة ومركزا صحيا في جرف النصر

2020/11/12 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي اعادة تأهيل احدى المدراس الابتدائية المختلطة في منطقة البحيرات في جرف النصر.وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني في تصريح ل/المعلومة/، ان “لواء علي الاكبر (لواء 11 حشد شعبي) الذي يمسك بقاطع البحيرات في جرف النصر اعاد تأهيل احدى المدراس الابتدائية المختلطة بالتعاون مع الصليب الاحمر، لتبدأ باستقبال الطلبة في هذا العام الدراسي بعد ان كانوا يضطرون بالذهاب الى منطقة المسيب لعدم وجود المدارس”.واضاف الحمداني ان “اللواء افتتح يوم امس مركزا صحيا بالتعاون مع دائرة صحة بابل بعد اعادة تأهيله بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالاضافة الى نصب محطة لتحلية المياه، والعمل على ارجاع الحياة الى طبيعها في هذه المناطق المنكوبة بسبب الارهاب الداعشي”.



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