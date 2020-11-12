2020/11/12 | 14:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن انطلاق عمليات دهم وتفتيش واسعة في عدد من المحافظات للبحث عن مطلوبين ومداهمت أوكارهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني : حملات دهم وتفتيش واسعة في عدد من المحافظات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني : حملات دهم وتفتيش واسعة في عدد من المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).