2020/11/12 | 14:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ضروة إيجاد بيئة صحية وسليمة، لإدلاء العراقيين بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت تصف الانتخابات المبكرة بـ"المهمة جداً والفصل الجديد" للعراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت تصف الانتخابات المبكرة بـ"المهمة جداً والفصل الجديد" للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).