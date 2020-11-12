2020/11/12 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا سينتهي حين يتم تطعيم نحو سبعين بالمئة من سكان العالم بلقاح ضد الفيروس.

المنظمة شددت في بيان على ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي كافة معايير الصحة العالمية الضرورية في هذه المجالات.وأشارت المنظمة إلى أن أعداد الإصابات سجلت رقما قياسيا جديدا والذي تجاوز ثلاثة ملايين وستمئة ألف حالة خلال أسبوع واحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: وباء كورونا سينتهي حين يتم تطعيم 70% من سكان العالم باللقاح) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: وباء كورونا سينتهي حين يتم تطعيم 70% من سكان العالم باللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).