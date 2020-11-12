الخفض المحتمل للإنتاج ولقاح كورونا يرفعان أسعار النفط في الأسواق العالمية

2020/11/12 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في الأسواق العالمية صباح اليوم الخميس، في ظل مؤشرات إيجابية تبعث على التفاؤل لدى الدول المنتجة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط برينت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط إلى ثلاثة وأربعين دولارا وثمانية وثمانين سنتا، بزيادة بلغت ثمانية عشر من المئة بالمئة، في حين ارتفعت عقود غرب تكساس الآجلة بنسبة بلغت سبعة وعشرين من المئة بالمئة، لتصل إلى واحد وأربعين دولارا وستة وخمسين سنتا، وهو ما يعني تمسك جميع العقود بسقف تداول زاد على أربعين دولارا للبرميل الواحد.واكد متخصصون بالمجال النفطي العالمي ان الارتفاع الذي شهدته أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي جاءت على خلفية توقعات بتخفيض محتمل في الإنتاج، والتفاؤل الذي يسود العالم بشأن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.

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