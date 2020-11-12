الديمقراطي الكردستاني يؤكد رفضه القاطع لفكرة الاقتتال داخل الإقليم

2020/11/12 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، عناصر حزب العمال الكردستاني بالخروج من المناطق التي يسيطرون عليها في الإقليم وإبعاد كردستان عن الصراعات.

وأكد الحزب في بيان رفضه القاطع لفكرة الاقتتال الداخلي داخل كردستان والصراع المسلح الذي سيضر الجميع، مبينا أن حزب العمال هو من بدأ بتنفيذ هجماته ضد الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة والمنشآت الحيوية في الإقليم، ويجب العمل على إنهاء التوتر في دهوك وجميع مناطق كردستان.

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