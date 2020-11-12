الكناني ينفي تقديم مقترح لتخفيض رواتب منتسبي الاجهزة الامنية

2020/11/12 | 14:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفى النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد علي الكناني، تقديم مقترح برلماني لتخفيض رواتب ابطالنا من منتسبي الاجهزة الامنية”.

وقال الكناني في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “في الوقت الذي نثمن فيه دور الاعلام في رفد الشارع العراقي بكل ما يدور في خاطره ويمس حياته نرى بين حين وآخر ظهور بعض الصفحات الصفراء والتي تخصص لغرض تسقيط احد الشخصيات او لغرض التلاعب بالرأي العام او لزعزعة الاوضاع”.

واكد ” اننا اذ نقدر نقل المعلومة بكل صدق وحيادية فاننا في ذات الوقت نستنكر تصرفات الذباب الالكتروني التي لا تخدم اي جهة غير مثيري الفوضى خصوصا الخبر الذي مفاده اننا نسعى لتقديم مقترح برلماني لتخفيض رواتب ابطالنا من منتسبي الاجهزة الامنية ونستغل هذه الفرصة لتكذيب اي خبر او تصريح لا ينشر على منصاتنا الالكترونية حصريًا.

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