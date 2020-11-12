صحيفة إسبانية تكشف عن رحيل راموس عن ريال مدريد

2020/11/12 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب رحيل سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، عن قلعة سانتياجو برنابيو بنهاية عقده الحالي.ووفقاً لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن “راموس سيغادر ريال مدريد بنهاية تعاقده مع الفريق بنسبة 80%.وأشار البرنامج التلفزيوني الشهير إلى عدم رغبة ريال مدريد في تجديد عقد راموس دون أن يضيف أي تفسير.[…]

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