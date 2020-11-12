نائب: الكاظمي يعتمد على ارتفاع النفط لحل الازمة المالية

2020/11/12 | 14:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتمد على ارتفاع اسعار النفط لحل الازمة المالية الراهنة.

وقال المعموري في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة غير سريعة في حل الازمة وهنالك خيشة من انفجار الشارع بسبب الوضع الراهن”، لافتا الى ان “الكاظمي يتعمد على ارتفاع اسعار النفط بتحركاته لحل الازمة المالية”.

واضاف ان “الكاظمي هو من يتحمل مسؤولية الازمة الراهنة في البلاد”، مبينا ان “الايرادات المتحققة غير النفطية كافية لسد الرواتب الا انها لم توضع في ايادي امينة”.

واتهمت لجنة المالية النيابية، امس الاربعاء، الحكومة الاتحادية بالتعمد في تاخير صرف رواتب الموظفين.



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