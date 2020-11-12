8 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسي عالمي

2020/11/12 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- مازال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد السابق، يطارد الأرقام القياسية العالمية، سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع منتخب بلاده.وسجل رونالدو هدفه رقم 102 مع المنتخب البرتغالي أمس الأربعاء في المباراة التي فاز بها فريقه على منتخب أندورا وديا 7 / صفر.وأصبح رونالدو على بعد […]

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