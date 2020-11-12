المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي: صرف رواتب الموظفين اليومين المقبلين

2020/11/12 | 14:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي، شاكر حامد، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين بعد تصويت المجلس على قانون الاقتراض.وقال حامد، إن المجلس أوفى بوعده والتزامه أمام مواطنيه في التصويت على قانون الاقتراض …

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