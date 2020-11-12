هيئة النزاهة تعلن صدور قرار الحبس المشدد لمحافظ بابل لاضراره بالمال العام

2020/11/12 | 14:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالحبس على محافظ بابل السابق؛ لإضراره عمداً بالمال العام بأكثر من (14,000,000,000) مليار دينارٍ.دائرة التحقيقات في الهيئة اليوم الخميس، (12 تشرين الثاني 2020) إلى أن المدان الذي كان يشغل منصب محافظ بابل … Readmore

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