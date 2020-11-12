الهجرة تطلق منحة الوجبة التاسعة للعائدين من النزوح الطارئ

2020/11/12 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، الخميس، 12 تشرين الثاني، 2020، حرص الوزارة على توزيع المنح المقدمة لمستحقيها من الاسر العائدة ، فيما أكدت اطلاق الوجبة التاسعة من منح العودة والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ الى مناطقها الاصلية"، لافتا إلى أن "الوزارة اطلقت منحة العودة للاسر العائدة من النزوح الطارئ وبعدد محدود بسبب عدم اقرار الموازنة لهذا العام".

واضاف البيان أن "عدد المستفيدين من المنحة يبلغ نحو الفين و 600 عائلة عائدة " ، لافتا الى انه " تم اعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة ".

وتابع البيان :"شمول الاسر العائدة في جميع محافظات البلاد ".

واشار إلى أن "الوزارة عازمة على توزيع المنح لجميع العوائل العائدة بعد حصولها على الاموال الكافية واقرار الموازنة خلال العام المقبل ".

وبين أن "اطلاق المنح المالية للاسر النازحة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم ولفت الانتباه لظروفهم الحرجة".

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