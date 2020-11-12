بالصور.. اتلاف 5 آلاف قطعة سلاح في أربيل بعد إحباط تهريبها من تركيا

2020/11/12 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلنت المديرية العامة للأسايش في محافظة أربيل، الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، اتلاف 5 آلاف قطعة سلاح داخل مبنى المديرية.

وقال بيان للمديرية في بيان حصلت عليه (بغداد اليوم)، إنه "مصادرة المسدسات غير القانونية ذات المنشأ التركي تمت خلال عمليات أمنية نفذتها مفارز الأمن في مدينة أربيل والأقضية والنواحي في الفترة القليلة الماضية".

وأضاف أنه "تمت مصادرة قطع الأسلحة خلال عمليات إحباط محاولة تهريبها، فيما تم ضبط البعض الآخر بحوزة المواطنين".

وأوضح البيان، أنه "تم إتلاف قطع الأسلحة غير القانونية بواسطة (حادلة) وذلك بإشراف لجنة خاصة داخل مبنى آسايش أربيل، وسيتم نقل المواد التالفة إلى مصنع الحديد لإذابتها".

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