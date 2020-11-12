مشكور حجي قاسم ماقصرت ويانه + فيديو

2020/11/12 | 15:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة يوم الشهيد نشر نشطاء عراقيون فيديو تحت عنوان " مشكور حجي قاسم ماقصرت ويانه " .

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