2020/11/12 | 15:10 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بمناسبة يوم الشهيد نشر نشطاء عراقيون فيديو تحت عنوان " مشكور حجي قاسم ماقصرت ويانه " .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشكور حجي قاسم ماقصرت ويانه + فيديو ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشكور حجي قاسم ماقصرت ويانه + فيديو ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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