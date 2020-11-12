وزارة الهجرة تطلق منحة الوجبة التاسعة للعائدين من النزوح الطارئ

2020/11/12 | 15:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو حرص الوزارة على توزيع المنح المقدمة لمستحقيها من الاسر العائدة ، معلنة اطلاق الوجبة التاسعة من منح العودة والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية ، مبينة ان الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ الى مناطقها الاصلية .

وقالت جابرو إن “الوزارة اطلقت منحة العودة للاسر العائدة من النزوح الطارئ وبعدد محدود بسبب عدم اقرار الموازنة لهذا العام ” ، مضيفة ” أن عدد المستفيدين من المنحة يبلغ نحو الفين و 600 عائلة عائدة ” ، لافتة الى انه ” تم اعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة ” ، مؤكدة ” شمول الاسر العائدة في جميع محافظات البلاد “.

واضافت الوزيرة :” ان الوزارة عازمة على توزيع المنح لجميع العوائل العائدة بعد حصولها على الاموال الكافية واقرار الموازنة خلال العام المقبل “.

وتابعت جابرو ان ” اطلاق المنح المالية للاسر النازحة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم ولفت الانتباه لظروفهم الحرجة ” .

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