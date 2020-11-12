التربية تعلن عن خطتها للعام الدراسي الجديد

2020/11/12 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، إعداد خطة متكاملة استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ان “وزير التربية علي حميد مخلف، زار محافظة كربلاء للإطلاع على سير العملية التربوية في المحافظة، وعقد اجتماعاً مع المحافظ نصيف الخطابي، ناقش فيه آليات العمل والمعوقات التي تعترض سير العملية التربوية والتعليمية في المحافظة”.

وقال وزير التربية في تصريح صحفي، “نعمل ضمن توجيهات رئيس الوزراء لمعالجة جميع المشاكل في ظل الازمة الصحية والمالية التي يمر بها البلد”، مؤكداً، أن “الوزارة أعدت خطة متكاملة اِستعداداً للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع خلية الأزمة ثم المباشرة بالدوام يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي”.

واضاف، أن “الوزارة اِتجهت الى نوع جديد من التعليم يمزج بين التقليدي والالكتروني بسبب الوضع الصحي الذي فرضته جائحة كورونا وقد تقرر أن يكون الدوام في المدارس يوماً واحداً في الاسبوع واربعة ايام في المنزل عبر الأنترنت”.

وتابع، أن “الطالب الذي يتعذر عليه الحصول على الأنترنت فإن بإمكانه متابعة الدروس عبر التلفزيون التربوي والقناة التربوية”.

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