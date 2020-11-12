"سوريا دون الأسد".. لاجئة تواجه أكاذيب النظام بإذاعة من العراق

2020/11/12 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استوديو متواضع في كردستان العراق، تقدّم شيرين محمد أخبار إذاعة "غاردينيا اف ام"، لكن المحتوى سوري بحت، وكذلك الجمهور المؤلف من لاجئين سوريين في العراق.

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