2020/11/12 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، اليوم الخميس، اعادة تأهيل احدى المدراس الابتدائية المختلطة في منطقة البحيرات في جرف النصر.وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني في تصريح صحفي ، ان “لواء علي الاكبر (لواء 11 حشد شعبي) الذي يمسك بقاطع البحيرات في جرف النصر، اعاد تأهيل احدى المدراس الابتدائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعلن اعادة تأهيل مدرسة ومركزا صحيا في جرف النصر المركز الخبري الوطني.

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