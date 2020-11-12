التربية تكشف عن إعداد خطة متكاملة استعدادا للعام الدراسي الجديد

2020/11/12 | 15:20 - المصدر: NRT عربية

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دوام المدارس

فوتو: أرشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة التربية، الخميس، عن إعداد خطة متكاملة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، اليوم 12 تشرين الثاني 2020، ان "وزير التربية علي حميد مخلف، زار محافظة كربلاء للإطلاع على سير العملية التربوية في المحافظة، وعقد اجتماعا مع المحافظ نصيف الخطابي، ناقش فيه آليات العمل والمعوقات التي تعترض سير العملية التربوية والتعليمية في المحافظة".

وأضاف البيان أن "الوزير أكد ان العمل يتم ضمن توجيهات رئيس الوزراء لمعالجة جميع المشاكل في ظل الازمة الصحية والمالية التي يمر بها البلد، كما ان الوزارة أعدت خطة متكاملة استعدادا للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع خلية الأزمة ثم المباشرة بالدوام يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي".

وأوضح أن "الوزارة اتجهت الى نوع جديد من التعليم يمزج بين التقليدي والالكتروني بسبب الوضع الصحي الذي فرضته جائحة كورونا وقد تقرر أن يكون الدوام في المدارس يوما واحدا في الاسبوع وأربعة أيام في المنزل عبر الأنترنت".

وأشار إلى أن "الطالب الذي يتعذر عليه الحصول على الأنترنت فإن بإمكانه متابعة الدروس عبر التلفزيون التربوي والقناة التربوية".

ر.إ

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