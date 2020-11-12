ثمالة شديدة وأوجاع .. تقرير اولي عن اعراض لقاح فايزر الواعد

2020/11/12 | 15:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال متطوعون تلقوا لقاح "فايزر" ضد كورونا، إنه اللقاح ترك لهم آثارا جانبية بدت مشابهة لـ "للثمالة الشديدة"، وفقا لتقرير جديد، نقلته الاندبندنت.

وتأتي تقارير الآثار الجانبية الناجمة عن اللقاح الذي ثبت أمانه حتى الآن، بعد أيام من إعلان شركة Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech أن التطعيم كان فعالا بنسبة 90٪ في الوقاية من فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن تطلب شركات الأدوية ترخيصا أميركيا لاستخدامه في حالات الطوارئ.

وخلال التجارب، لم يتم إبلاغ أكثر من 43.500 متطوع من ستة بلدان بما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح أو دواء وهمي.

ومع ذلك، ورد أن بعض المتطوعين قالوا إن اللقاح تسبب ببعض الآثار الجانبية مثل "الصداع وآلام العضلات".

ونقلت الصحيفة عن احد المتطوعين قوله ان آثار اللقاح الجانبية كانت مشابهة لـ "صداع الثمالة الشديد"، لكن سرعان ما اختفت هذه الاعراض بسرعة.

وأظهر اختبار المناعة الذي أجراه المتطوع لاحقا أن مناعته طورت أجساما مضادة للفيروس.

وقالت متطوعة أخرى، وهي امرأة تبلغ من العمر 45 عاما، إنها عانت من الحمى والصداع وآلام في الجسم بعد أن تلقت حقنتها الأولى، مع آثار جانبية تشبه الأنفلونزا.

A.Sh

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