سياسي كردي يدعو قادة كردستان للانسحاب من بغداد

2020/11/12 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث الأمين العام للحزب الاشتراكي الكردستاني محمد الحاج محمود، القيادات الكردية على الانسحاب من العملية السياسية في بغداد.أطلق الحاج محمود تصريحا شديد اللهجة، علق من خلاله على إقرار البرلمان قانون الاقتراض من دون مراعاة موقف الكتل الكردية التي انسحبت من الجلسة، قائلا ان الكتل الشيعية والسنية وحدت مواقفها تجاه إقليم كردستان، على الرغم من الخلاف بينها، وطالبت بقطع ميزانية الإقليم ورواتب موظفيه.ودعا الحاج محمود برلمان كردستان الى التعاون مع حكومة الإقليم والأحزاب السياسية فيه، واتخاذ قرارات لمواجهة التطور الجديد، وهي انسحاب الكرد من بغداد، وعدم مطالبة الحكومة الاتحادية بالأموال والرواتب، ووضع معالجات للملف الاقتصادي في الإقليم بما يضمن دفع الرواتب شهريا.

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