الهجرة: ماضون بإعادة جميع النازحين وصرف المنح المالية لهم

2020/11/12 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت وزارة المالية المضي بإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناها وصرف المنح المالية لهم وفق الأولويات.

وأكد المتحدث باسم الوزارة علي عباس، في بيان إعداد الوزارة برنامجا لإغلاق ملف النازحين، بناء على رغبة العوائل النازحة في العودة الى مناطقهم الأصلية وبطريقة طوعية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على دمج بعض المخيمات ذات الأعداد القليلة من أجل تقليص النفقات وتحسين الخدمات.

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