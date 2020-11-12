الأمم المتحدة تحذر من نشوب الصراعات في زمن كورونا

2020/11/12 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من نشوب صراعات وحروب في ظل استمرار تفشي الوباء.

الأمين العام قال في تغريدة على تويتر، إن البشر عندما يخوضون حربا ضد بعضهم أثناء الوباء، فإن الرابح الوحيد من هذه الحروب هو الفيروس، مشددا على أهمية العمل الجماعي لهزيمة الوباء، والسعي نحو تحقيق السلام بإيقاف إطلاق النار في كل النزاعات حول العالم.

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