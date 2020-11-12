بعد إصابتهم بكورونا… العراق يفتقد 5 اسود من فريقه الوطني بمباراة الاردن

2020/11/12 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اكد رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة أياد بنيان، ان خمسة لاعبين سيغيبون عن تشكيلة المنتخب الوطني العراقي خلال مباراة اليوم الخميس امام الاردن بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال بنيان في بيان، إن “اللاعبين هم علاء عبد الزهرة واحمد ابراهيم وحسين علي بسبب اصابتهم بفايوس كورونا ، وضرغام اسماعيل وريبين سولاقا”.

وأوضح أن “هنالك لاعبين على مستوى عال سيغطون النقص في مراكز اللاعبين المذكورين وهم لا يقلون شاناً عن اللاعبين الخمسة”، مشيرا إلى أن “طاقما تحكيميا إماراتيا كلف لقيادة لقاء اليوم سيقودها طاقم تحكيمٍ اماراتي”.

وستقام المباراة اليوم على ملعب الرغبي سيفينز في دبي بتمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

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