2020/11/12 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اغرقت مياه الامطار عددا من شوارع الناصرية بعد موجة غزيرة شهدتها المحافظة، فجر اليوم الخميس.وشهدت العديد من المدن العراقية موجة امطار رعدية غزيرة رافقها سقوط حبات البرد فيما تعرضت العديد من الشوارع والمناطق السكنية للغرق وانقطاع التيار الكهربائي ليلة البارحة.في هذه الاثناء حذرّ متنبئون جويون من انخفاض درجات الحرارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرق شوارع الناصرية وتحولها الى بحيرات وانقطاع التيار الكهربائي المركز الخبري الوطني.

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