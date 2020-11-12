اطلاق منحة للعائدين من النزوح الطارئ

2020/11/12 | 15:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو حرص الوزارة على توزيع المنح المقدمة لمستحقيها من الاسر العائدة، معلنة اطلاق الوجبة التاسعة من منح العودة والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية، مبينة ان الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ الى مناطقها الاصلية.

وقالت جابرو في بيان تسلم PUKmedia نسخة منه، يوم الخميس، إن "الوزارة اطلقت منحة العودة للاسر العائدة من النزوح الطارئ وبعدد محدود بسبب عدم اقرار الموازنة لهذا العام " ، مضيفة " أن عدد المستفيدين من المنحة يبلغ نحو الفين و 600 عائلة عائدة " ، لافتة الى انه " تم اعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة " ، مؤكدة " شمول الاسر العائدة في جميع محافظات البلاد ".

واضافت: ان "الوزارة عازمة على توزيع المنح لجميع العوائل العائدة بعد حصولها على الاموال الكافية واقرار الموازنة خلال العام المقبل "، مشيرة الى ان " اطلاق المنح المالية للاسر النازحة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم ولفت الانتباه لظروفهم الحرجة " .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة‌

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