انطلاق عمليات دهم وتفتيش واسعة في محافظات عراقية

2020/11/12 | 15:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن انطلاق عمليات دهم وتفتيش واسعة في عدد من المحافظات للبحث عن مطلوبين ومداهمت أوكارهم.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، انه " شرعت قيادة عمليات سامراء من خلال لواء مغاوير القيادة وسرية المشاة الالية و لواء 41 ( حشد شعبي) والقطعات الملحقة بها وبأسناد طيران الجيش بواجب مداهمة وتفتيش منطقة تل الذهب الى منطقة المزاريع لغرض القاء القبض على المطلوبين وافشال نواياهم باستهداف القطعات الامنية والمواطنين وفرض سلطة القانون،وقد أسفر هذا الواجب عن العثور على وكر لعصابات داعش الارهابي في منطقة تل الذهب يحتوي على (23) قنبرة هاون 60 ملم و3 صواريخ SBG9 وحشوتين رمانة حراريةو صمام مدفع 57 - وعبوة بلاستيكية C4 20 وعبوة ناسفة) وقد تم تفجيرها من قبل مفرزة هندسة ميدان دون حادث يذكر .





وأضافت، ونفذت القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى من خلال فرقة المشاة الخامسة و مديرية شرطة ديالى، واجبا لمداهمة وتفتيش المناطق والقرى التالية (قرية زبيدات - قرية أم الكطن - قرية أبو تينة - قرية جميل الخضير - قرية البيجات - قرية الخوالص - قرية خليل الحسناوي – منطقة سرياتة - قرية خراب - قرية الصوكعة - قرية النقيب - قرية البياع - قرية ابراهيم المذكور) وبهدف هذا الواجب لإلقاء القبض على الإرهابيين وتدمير أوكارهم وفرض الأمن والاستقرار فيها".





وأشارت إلى ان، " قيادة عمليات الانبار من خلال الفرقة العاشرة ولواء مغاوير القيادة ومديرية افواج الطوارئ و أفواج الحشد العشائري الانبار معززة بعناصر من الوكالات الأمنية ومفارز المعالجة تشرع بتفتيش مناطق" وادي ثميل - الحي الصناعي" لإلقاء القبض عـلى المطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الامن والاستقرار في هذه المناطق".

PUKmedia خلية الاعلام الامني

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