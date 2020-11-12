الكعبي يشدد على ضرورة اصدار قوانين تواكب النهضة التشريعية في العالم

2020/11/12 | 15:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم الخميس ١٢ – تشرين الثاني ٢٠٢٠ على أهمية اشراك الجهات القطاعية المختلفة والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني في إصدار التشريعات ، مشددا على ضرورة المضي بإنضاج القوانين التي تواكب التطورات و النهضة التشريعية في دول العالم وفق مناهج قابلة للتنفيذ ورؤى تحدد الاولويات .

جاء ذلك خلال رعايته اليوم الخميس ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠ للندوة الحوارية التي اقامها معهد التطوير البرلماني بعنوان (نظرة عامة حول التشريعات العراقية) لمناقشة ثلاث محاور ” تأريخ التشريع في العراق من 1921-2003، ومحور الصياغة التشريعية ، ومحور قياس اثر التشريع ” ، بمشاركة عدد من النواب والقضاة ومدراء الدوائر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ورؤساء النقابات والمراكز البحثية ، وعمداء الجامعات والكليات ومنظمات المجتمع المدني.

وقال النائب الأول : ان تشكيل معهد التطوير البرلماني سابقة مهمة جدا لتنمية قدرات السادة النواب والمستشارين والموظفين وصقل خبراتهم ، فضلا عن دوره الفاعل في انضاج ومراجعة القوانين ورسم السياسة التشريعية في البلاد، داعيا الى عقد و تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون مع المراكز البحثية الرصينة في الوزارات و المؤسسات والهيئات والمنظمات ذات العلاقة وابداء كل التسهيلات في هذا المجال.

بدوره اوضح السيد مدير عام المعهد ان الاخير ماض في وضع خطة شاملة – غير تقليدية لعقد شراكات مع عدد من المنظمات والمراكز البحثية والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الندوات والمؤتمرات التي تستهدف تطوير المؤسسة التشريعية وافرادهــا .

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