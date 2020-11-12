دانة غاز تعلن ارتفاع ارباحها في العراق 6%

2020/11/12 | 15:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية أن صافي أرباح الشركة بلغ 31 مليون دولار قبل احتساب مخصصات غير نقدية لمرة واحدة، مشيرة إلى بلوغ متوسّط إنتاج المجموعة 63,000 برميل نفط مكافئ يومياً، وارتفاع معدل الإنتاج في إقليم كوردستان 2020 بنسبة 6% … Readmore

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