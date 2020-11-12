الهجرة تعلن إطلاق الوجبة التاسعة من منحة المليون ونصف للنازحين العائدين إلى مناطقهم

2020/11/12 | 15:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، إطلاق الوجبة التاسعة من منحة المليون ونصف للنازحين العائدين إلى مناطقهم المحررة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد المتابعة الحثيثة من وزيرة الهجرة والمهجرين لملف المنح المخصصة للعائدين الى مناطقهم المحررة، وبعد استكمال توفير التخصيصات المالية، تود الوزارة إبلاغكم باطلاق الوجبة التاسعة من …

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