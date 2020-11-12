آسايش أربيل تتلف 5 آلاف مسدس غير مرخص

2020/11/12 | 15:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الأمن (الآسايش) في أربيل، اليوم الخميس، إتلاف 5 آلاف مسدس غير مرخص داخل المديرية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمت مصادرة المسدسات غير القانونية ذات المنشأ التركي، خلال عمليات أمنية نفذتها مفارز الأمن في مدينة أربيل والأقضية والنواحي في الفترة القليلة الماضية”.وأضاف، انه “صودرت قطع …

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