التربية تكشف عن خطة متكاملة للعام الدراسي الجديد

2020/11/12 | 15:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن إعداد خطة متكاملة استعداداً للعام الدراسي الجديد.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التربية علي حميد مخلف، زار محافظة كربلاء للإطلاع على سير العملية التربوية في المحافظة، وعقد اجتماعاً مع المحافظ نصيف الخطابي، ناقش فيه آليات العمل والمعوقات التي تعترض سير العملية التربوية …

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